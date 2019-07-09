Мобилизация силовиков в Тбилиси: полиция в парламенте и вокруг
Вторник, 9 июля 2019, 08:11
Полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи на проспекте Руставели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".
Представителей Департамента специальных назначений развернули в четырех кварталах, говорится в сообщении.
Мобилизация силовиков произошла и в регионах. Участники митинга с требованием отставки главы МВД отказываются менять свои планы и объявляют о продлении мирной борьбы.
В 6:00 утра участники "антиокупационного" митинга смогли посетить проспект Руставели.
Протесты продолжаются уже 20 дней. Накануне участник акции протеста с требованием об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария с проспекта Руставели попал в больницу с разбитой головой.
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