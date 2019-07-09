Мобилизация силовиков в Тбилиси: полиция в парламенте и вокруг

Полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи на проспекте Руставели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

Представителей Департамента специальных назначений развернули в четырех кварталах, говорится в сообщении.

Мобилизация силовиков произошла и в регионах. Участники митинга с требованием отставки главы МВД отказываются менять свои планы и объявляют о продлении мирной борьбы.

В 6:00 утра участники "антиокупационного" митинга смогли посетить проспект Руставели.

Протесты продолжаются уже 20 дней. Накануне участник акции протеста с требованием об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария с проспекта Руставели попал в больницу с разбитой головой.