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Мобилизация силовиков в Тбилиси: полиция в парламенте и вокруг

Вторник, 9 июля 2019, 08:11

Полицейские подразделения развернули в здании парламента Грузии и вблизи на проспекте Руставели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави-2".

Представителей Департамента специальных назначений развернули в четырех кварталах, говорится в сообщении.

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Мобилизация силовиков произошла и в регионах. Участники митинга с требованием отставки главы МВД отказываются менять свои планы и объявляют о продлении мирной борьбы.

В 6:00 утра участники "антиокупационного" митинга смогли посетить проспект Руставели.

Протесты продолжаются уже 20 дней. Накануне участник акции протеста с требованием об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария с проспекта Руставели попал в больницу с разбитой головой.

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