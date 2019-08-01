Банк Англии: "жесткий" Brexit может опустить фунт до рекордно низкого уровня

Банк Англии предупредил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения ухудшит положение страны, вызвав падение экономического производства, рост инфляции, а курс фунта может опуститься на рекордно низкий уровень.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Банк сократил свой прогноз экономического роста на этот и следующий год с 1,5% и 1,6% соответственно до 1,3% - это самый низкий годовой показатель с 2012 года. Он также предупредил, что даже в случае согласованного Brexit вероятность рецессии в текущем году оценивается как 3 к 1.

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Банк оставил процентные ставки и другие рычаги денежно-кредитной политики без изменений в этом месяце, но добавил, что "повышение процентных ставок постепенными темпами и в ограниченной степени будет целесообразным для устойчивого возвращения инфляции до уровня 2%".

Ранее позиция банка заключалась в том, что все его прогнозы основываются на регулируемом выходе Британии из ЕС, теперь же он впервые добавил прогнозы последствий "жесткого" Brexit.

"В случае хаотичного Brexit обменный курс фунта, вероятно, упадет, инфляция вырастет, а ВВП замедлится", - говорится в заявлении.

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Фунт сегодня снизился до 31-месячного минимума по отношению к доллару. С тех пор, как Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра, фунт ослабел из-за опасений рынков по поводу выхода из ЕС без соглашения.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.