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Украинские военные прибыли в Германию на многонациональные учения

Суббота, 10 августа 2019, 12:11

Украинское сводное подразделение Вооруженных Сил Украины прибыло на базу многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center - JMRC) в Германии для участия в многонациональных учениях "Combined Resolve-12".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение управления по связям с общественностью ВСУ.

Учения пройдут на полигоне "Хоенфельс", в них примут участие военнослужащие из 21 страны.

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Сейчас идет подготовительный этап. В учебный центр прибывают подразделения, хозяева организуют логистику, участники учений готовят технику и уточняют планы дальнейших действий и тому подобное.

Представители ВСУ будут участвовать в учениях в составе основных многонациональных сил BLUFOR, в обозначении сил противника OPFOR, а также в штабах батальона, бригады и дивизии.

Украинская группа наблюдателей и инструкторов будет оценивать действия подразделений по натовским стандартам.

В состав сил BLUFOR войдет механизированная рота девяносто третьей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на БМП под руководством капитана Александра Борща.

В составе сил обозначения противника OPFOR будет действовать подразделение Сил специальных операций ВС Украины.

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