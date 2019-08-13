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Большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой"

Вторник, 13 августа 2019, 08:57

Большинство британцев считают, что премьер-министр Борис Джонсон должен вывести Британию из Европейского Союза "любой ценой", даже если это предусматривает приостановление работы парламента.

Таковы результаты опроса общественного мнения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему достичь изменения соглашения о выходе с Брюсселем или нет.

54% респондентов выразили согласие с утверждением: "Борису (Джонсону) нужно реализовать Brexit любой ценой, включая при необходимости приостановку работы парламента, чтобы не допустить блокировки выхода без соглашения депутатами".

Остальные 46% не согласны с таким утверждением.

Результат основан на ответах 1645 респондентов, исключая тех, кто не имеет определенного мнения по этому вопросу.

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