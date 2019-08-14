Строительство терминала "Турецкого потока" завершено на 95%

Строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток" (TurkStream) в районе населенного пункта Кыйыкёй в турецкой провинции Кыркларели завершено на 95 процентов.

Об этом заявили в проектной компании TürkAkım, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Строительные работы продвигаются в соответствии с графиком. Ожидается, что транспортировка газа по трубопроводу начнется в конце 2019", - говорится в сообщении.

Газопровод "Турецкий поток" будет транспортировать российский природный газ по трубам, проложенным по дну Черного моря в Турцию и Европу.

По морскому дну проходят две нитки протяженностью 930 км, мощность прокачки каждой из которых - 15,75 млрд кубометров в год.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

Россия также требует гарантий ЕС для присоединения Греции к "Турецкому потоку".