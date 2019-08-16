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Турецкие разведывательные самолеты 33 раза нарушили воздушное пространство Греции

Пятница, 16 августа 2019, 12:10

Два турецких разведывательных самолета CN-235 пролетели над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря в четверг.

Об этом сообщили в Минобороны Греции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Самолеты совершили 33 нарушения национального воздушного пространства Греции и три нарушения правил воздушного движения в зоне полетной информации Афин.

Оба самолета были идентифицированы и перехвачены греческими пилотами в соответствии с международными правилами ведения боевых действий.

Турецкие военные самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Греции. Иногда дело доходит до особо напряженных моментов.

Так, в марте этого года тогдашний премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что несколько истребителей ВВС Турции преследовали его вертолет, когда он летел на отдаленный греческий остров в Эгейском море, чтобы отпраздновать День независимости.

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