Газпром: "Северный поток-2" построен на 73,6%

"Газпром" проложил по дну Балтийского моря уже 1805,6 км газопровода "Северный поток - 2" - 73,6% труб от общей протяженности газопровода.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в российской компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - заявили в холдинге.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как сообщалось, требования Дании могут отложить "Северный поток-2" на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.

31 июля комитет Сената по международным делам одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".