США не отнесли Украину к странам, удовлетворяющим требования фискальной прозрачности

Государственный департамент США не внес Украину в перечень стран, удовлетворяющих минимальные требования фискальной прозрачности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете о фискальной прозрачности за 2019 год, опубликованном Госдепом.

В документе оцениваются 140 стран, разделенных на две группы. В первой представлены страны, соответствующие минимальным фискальным требованиям, а во второй - те, которые не удовлетворяют эти минимальные стандарты.

По оценкам Государственного департамента, 67 из 140 государств не удовлетворяют минимальные требования, среди них названы Украина, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Ирак, Пакистан, Саудовская Аравия и другие страны.

В группу, которая удовлетворяет минимальные требования фискальной прозрачности, попали Грузия, Армения, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Албания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Словакия, Чехия, Хорватия, Греция, Венгрия, Израиль, Афганистан, Кыргызстан.

"Ежегодная оценка фискальной прозрачности правительств, получащих помощь США, обеспечивает, чтобы финансы американских налогоплательщиков использовались должным образом", - говорится в отчете.

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В заявлении ведомства говорится, что фискальная прозрачность является важным элементом эффективного управления публичными финансами, помогает укрепить доверие к частным рынкам и поддерживает экономическую устойчивость.

"Это усиливает подотчетность правительства и является окном для граждан в бюджеты государства, помогает гражданам контролировать власть и способствует публичным дебатам", - говорится в заявлении.