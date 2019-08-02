Разъяренные фермеры сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии Макрона

Во Франции фермеры, недовольные соглашением о свободной торговле с Канадой, сбросили тонны навоза под офисом партии Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Фермеры активно протестуют всю неделю. Они придумывают различные варианты протеста, чтобы выразить несогласие с договором. Всего за неделю они "атаковали" 15 депутатов президентской партии в разных районах страны - от Бургундии до Парижа.

Последнюю показательную акцию фермеры из профсоюза FDSEA провели у южного города Тулуза в ночь на пятницу.

Они сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии "Вперед, республика". Партия в ответ осудила вандализм.

Представитель FDSEA Люк Месба заявил в пятницу в эфире местной телерадиовещательной компании France Bleu, что соглашение Европейского союза с Канадой "губительно для нас, фермеров, и уничтожит все нормы качества".

Парламент Франции на прошлой неделе ратифицировал соглашение, которое снижает пошлины и доступ к ключевым продуктам.