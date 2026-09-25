Литва вызвала представителя посольства РФ в связи с ударами по гражданской инфраструктуре Украины

25 сентября Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы выразить протест в связи с систематическими ударами российской оккупационной армии по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

В ноте отмечается, что 23–24 сентября российские войска нанесли ракетные и дронные удары по Киеву и другим регионам Украины.

В Киеве погибли двое мирных жителей, восемь получили ранения. В Харьковской и Донецкой областях погибли четырнадцать человек, более четырех десятков получили ранения. Были повреждены также жилые дома, медицинские учреждения, энергетическая и логистическая инфраструктура.

В Одессе были повреждены больница, школа, жилые дома и другие гражданские объекты.

В ноте также обращается внимание на то, что использование Россией дронов представляет угрозу не только для населения Украины, но и для населения соседних стран.

В ночь на 24 сентября, когда Россия проводила массированные атаки на южные регионы Украины, по меньшей мере несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы.

"Министерство иностранных дел подчеркивает, что, несмотря на призывы международного сообщества, действия России не свидетельствуют о какой-либо реальной готовности к миру. Напротив, продолжаются атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру, а мирные жители, как и раньше, платят самую высокую цену в войне, развязанной Россией", – говорится в заявлении.

Литва решительно требует, чтобы Россия немедленно прекратила военную агрессию против Украины, прекратила атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, вывела свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины и возместила ущерб, нанесенный Украине, резюмировали в МИД.

Напомним, председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал недавние гибридные атаки России на европейские страны неприемлемыми и призвал Москву прекратить эскалацию.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига в выступлении на заседании Совета безопасности ООН подчеркнул, что война России против Украины является угрозой для всего мира.

Кроме того, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.