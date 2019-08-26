В Греции туристов эвакуировали из-за мощных лесных пожаров

Сотни людей эвакуировали из отелей и пляжей Греции из-за лесных пожаров, бушующих по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Около 700 пожарных бросили на борьбу со стихией в эти выходные, когда пожары распространялись благодаря сильному ветру и жарким сухим условиям, заявили чиновники.

Один из самых страшных пожаров на острове Самос заставил власть переместить людей из нескольких отелей.

В воскресенье глава гражданской защиты Греции предупредил о "высоком риске" пожаров, которые могут вспыхнуть в нескольких районах, в частности в южном регионе Пелопоннес и на Крите.

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Пожар на Самосе за выходные привела к эвакуации около 1000 туристов и местных из популярных пляжей на востоке острова.

Суда береговой охраны забирали людей из пляжей Гликориза и Протеи, которых затем доставили на крытый спортивный стадион в соседнем городе Пифагорео.

REUTERS

Отдельно двух человек арестовали в Пелопоннесе за умышленное разжигание пожара, сообщает Ekathimerini.

Один, как считается, ответственный за лесной пожар в регионе, а другой якобы начал три различных пожара.