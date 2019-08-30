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Зеленский обсудил с Эрдоганом его визит в РФ и заседание Стратегического совета

Пятница, 30 августа 2019, 13:17

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили планы по проведению в Киеве до конца года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет сайт президента Украины.

"Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении.

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"Президент Турции сообщил о результатах своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили у Зеленского.

7 августа по итогам переговоров с Зеленским в Анкаре Эрдоган заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

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Зеленский Эрдоган Турция
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