Зеленский в Варшаве заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Варшаве на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что достигнута договоренность перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

"Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - сказал Зеленский.

Как известно, украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.

Киев ожидает, что после отмены моратория произойдет быстрое размораживание двустороннего сотрудничества и решения наиболее острых проблем. Например, с выдачей лицензий на грузовые перевозки.

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