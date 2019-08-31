Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский в Варшаве заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений

В Британии протесты против решения Джонсона приостановить работу парламента

Трамп выложил в Twitter секретный спутниковый снимок объекта в Иране - СМИ

Мировые газеты выйдут с обложками 1939 года по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой






Зеленский в Варшаве заявил о готовности снять мораторий на эксгумацию польских захоронений

Суббота, 31 августа 2019, 14:48

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Варшаве на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что достигнута договоренность перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

"Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - сказал Зеленский.

Как известно, украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.

Киев ожидает, что после отмены моратория произойдет быстрое размораживание двустороннего сотрудничества и решения наиболее острых проблем. Например, с выдачей лицензий на грузовые перевозки.

Читайте также - "Первые компромиссы Зеленского: на какие уступки пойдет Киев ради диалога с Варшавой".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Польша
powered by lun.ua