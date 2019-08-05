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Минфин США сообщил о введении дополнительных санкций против России

Понедельник, 5 августа 2019, 08:27

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении России в рамках мероприятий, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Голос Америки".

Для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение, касающееся России. Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019 года.

2 августа на своем сайте Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкции в отношении России из-за отравления нервным агентом на территории Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Санкции вступают в силу 19 августа. Они предусматривают, что банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга, номинированного не в рублях, и предоставлять российскому правительству кредиты. Также США намерены в дальнейшем препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Санкции будут действовать не менее 12 месяцев.

Первый пакет санкций США против России из-за отравления Скрипалей вступил в силу в августе 2018 года. Он предусматривает запрет поставки продукции двойного назначения.

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