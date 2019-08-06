В Испании полиция заставила мужчину вытащить из ущелья выброшенный туда холодильник

В Испании оштрафовали мужчину, который выбросил холодильник в ущелье на юге Испании. Его также заставили вытащить бытовую технику.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Человек, который работал в компании, занимающейся переработкой бытового электронного оборудования в Альмерии, выбросил холодильник с моста. Этот процесс снял на видео его друг, после чего ролик был опубликован в интернете.

После жалоб пользователей мужчину нашла полиция, которая приказала ему достать холодильник и утилизировать его должным образом. Позже было найдено видео, как он выбрасывал стиральную машину.

Кроме того, испанца оштрафовали на 45 тыс. евро и уволили с работы. Его уже бывший компании также грозит штраф в размере до 300 тыс. евро.

Когда полиция провела проверку фирмы, они обнаружили во дворе 50 стиральных машин и 20 холодильников, при этом не было никаких контейнеров для их хранения. Владельцы не смогли предоставить доказательств того, что в течение последних 10 лет они доставляли отходы бытовой техники компании, уполномоченной их перерабатывать.

Холодильники содержат газы, которые могут нанести серьезный ущерб окружающей среде, и являются одними из самых токсичных бытовых товаров, если их неправильно утилизировать, как и морозильные камеры и кондиционеры.