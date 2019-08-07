Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Датская полиция назвала атакой взрыв в Копенгагене: один человек ранен

Зеленский позвонит Меркель и Макрону, требует срочной "нормандской встречи"

Полиция Британии изучает роль Путина в химатаке в Солсбери

Чеху, воевавшему против Украины, грозит до 20 лет за терроризм






В МИД РФ заявили, что Украина должна СНГ более 300 млн рублей - СМИ

Среда, 7 августа 2019, 07:56

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей (около 4,6 млн долларов).

Как сообщает "Европейская правда", об этом в МИД рассказали "Известиям".

В Москве говорят, что размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ, однако пока решение по этому вопросу не принято.

В ведомстве добавили, что Украина не подавала официальных сообщений о выходе из Содружества и отраслевых советов. В МИД заявили, что нет никаких препятствий для участия представителей Украины в заседаниях, а продолжение работы в СНГ "полностью зависит от политической воли новой украинской власти".

Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

Читайте также
Украина без СНГ: что изменит решение Киева о "выходе" из Содружества

В апреле прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.

Он также заявил, что Киев внимательно просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам". После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ.

В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия
powered by lun.ua