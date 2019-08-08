Израиль, Кипр и Греция обсудили проект поставки газа в ЕС
Греция, Израиль, Кипр и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и кибербезопасности, заявил в среду греческий министр энергетики Костис Хатцидакис после встречи министров четырех стран в Афинах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Открытие природного газа в Восточном Средиземноморье за последнее десятилетие сделало этот регион альтернативным источником энергии для Европы, но также открыло длительные споры между соседями, которые борются за права на ресурсы.
Региональные трехсторонние встречи между Израилем и Кипром, которые сделали открытия, и Грецией, которая стремится стать хабом, недавно распространились на США.
"Энергетика может быть мостом для широкой политической стабильности", - сказал журналистам помощник министра энергетики США Фрэнк Феннон.
Кипрский министр энергетики Йоргос Лаккотрипис заявил, что получил заверения от своих израильских, греческих и американских коллег в полной поддержке относительно права его страны на поиск природных ресурсов.
Турция, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, оспаривает право стран-членов ЕС на поиск природного газа, претендуя на районы, которые Кипр рассматривает как свои.
Кипр говорит, что бурение Турции является незаконным, а Европейский союз объявил о санкциях против Турции. Анкара настаивает на том, что она защищает свои права и права турок-киприотов на месторождения углеводородов в этом районе.
Израиль, Кипр и Греция надеются вскоре подписать соглашение о транспортировке в Европу природного газа из восточной части Средиземного моря. Речь идет о реализации проекта по строительству трубопровода East Med.