Израиль, Кипр и Греция обсудили проект поставки газа в ЕС

Греция, Израиль, Кипр и США договорились усилить сотрудничество в энергетике и кибербезопасности, заявил в среду греческий министр энергетики Костис Хатцидакис после встречи министров четырех стран в Афинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Открытие природного газа в Восточном Средиземноморье за ​​последнее десятилетие сделало этот регион альтернативным источником энергии для Европы, но также открыло длительные споры между соседями, которые борются за права на ресурсы.

Региональные трехсторонние встречи между Израилем и Кипром, которые сделали открытия, и Грецией, которая стремится стать хабом, недавно распространились на США.

"Энергетика может быть мостом для широкой политической стабильности", - сказал журналистам помощник министра энергетики США Фрэнк Феннон.

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Кипрский министр энергетики Йоргос Лаккотрипис заявил, что получил заверения от своих израильских, греческих и американских коллег в полной поддержке относительно права его страны на поиск природных ресурсов.

Турция, которая не имеет дипломатических отношений с Кипром, оспаривает право стран-членов ЕС на поиск природного газа, претендуя на районы, которые Кипр рассматривает как свои.

Кипр говорит, что бурение Турции является незаконным, а Европейский союз объявил о санкциях против Турции. Анкара настаивает на том, что она защищает свои права и права турок-киприотов на месторождения углеводородов в этом районе.

Израиль, Кипр и Греция надеются вскоре подписать соглашение о транспортировке в Европу природного газа из восточной части Средиземного моря. Речь идет о реализации проекта по строительству трубопровода East Med.