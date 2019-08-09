РФ разместила береговую ракетную систему "Бал" в 35 км от границы с Норвегией

Россия разместила береговую ракетную систему "Бал" на полуострове Средний на побережье Баренцева моря, в 35 км от границы с Норвегией.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Минобороны РФ.

"Флотские ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район. В марше было задействовано около 60 военнослужащих и 15 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

БРК "Бал"

Также сообщается, что на полуострове Средний личный состав дивизиона отработает подготовку комплексов "Бал" к ведению стрельбы по надводным целям, проведет учение по нанесению ракетного удара по группировке кораблей условного противника с имитацией ракетной стрельбы.

Российские военные планируют провести первые практические стрельбы БРК "Бал" нынешней осенью во время плановых учений сил Северного флота РФ.

Полуостров Средний находится в 35 километрах от небольшой реки, образующей норвежско-российскую сухопутную границу на севере. Расстояние от развернутой ракетной системы до норвежского города Киркенес составляет 65 километров.

При хорошей погоде с побережья Среднего виден норвежский город Вардё, где расположены радиолокационные системы Globus. Эти радары долгое время были камнем преткновения в отношениях России с Норвегией в области безопасности.

В мае пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет контрмеры в отношении нового и более современного радара, который в настоящее время строится в Вардё.

Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для поражения надводных целей на дистанции до 150 километров. Система оснащена сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35, каждая из которых имеет 145-килограммовую боеголовку. Ракетная система также может быть использована против наземных целей.