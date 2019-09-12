В МИД объяснили, когда продолжится денонсация соглашений с РФ

Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией, заявил МИД Украины, комментируя информацию российских СМИ о замедлении процесса денонсации таких договоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным МИД, такая же работа ведется и об отношениях Украины с Содружеством независимых государств.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - заявили в МИД.

Продолжительность процесса пересмотра договорной базы Киева с Москвой и СНГ объясняют несколькими факторами - среди них "необходимость соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процесс формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине".

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После выборов состав правительства обновился - в частности, в должности министра иностранных дел Павла Климкина сменил Вадим Пристайко.

"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с Российской Федерацией и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будут продолжены", - говорят в МИД.

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие 1 апреля 2019 года.

11 сентября 2019 года российское издание "Коммерсант" распространило информацию, что Киев приостановил процедуру денонсации двусторонних соглашений с Москвой. Отдельные собеседники предполагали, что это связано со сменой власти в Украине.