Путин заявил, что обсуждает с Турцией поставки нового вооружения

Россия и Турция ведут переговоры по поставкам новых перспективных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на российское государственное агентство ТАСС.

"Углубляются военно-технические связи (России и Турции. - Ред.), выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 "Триумф". Идут переговоры о новых перспективных вооружениях", - сказал президент России, говоря о своих переговорах на полях саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, накануне министерство обороны Турции заявило о завершении поставки второй батареи российских систем противоракетной обороны С-400.

Поставки систем С-400 из России стали причиной усиления напряжения между Анкарой и Вашингтоном. Соединенные Штаты утверждают, что системы несовместимы с обороной НАТО и представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin F-35.

США предупредили о возможности введения санкций против Турции в связи с поставками российского вооружения и исключили Анкару с связанной с F-35 программы.