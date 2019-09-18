В новой Еврокомиссии санкции против РФ будет курировать еврокомиссар по экономике

В новой Еврокомиссии вопросами санкций, в частности контроля за их выполнением, будут заниматься финансовые структуры.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сайт Еврокомиссии.

В частности, санкционная служба (Unit FPI.5) будет выведена из-под контроля службы внешнеполитических инструментов ЕС, которая подчиняется верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ее полномочия передадут еврокомиссару по вопросам экономики Валдису Домбровскису. Он станет вице-президентом новой Еврокомиссии, которая заработает с ноября, а также будет отвечать за экономику, финансовые услуги и социальный диалог.

Ведомство Домбровскиса будет заниматься как вопросами применения санкций Евросоюза в отношении третьих стран, так и санкциями против ЕС со стороны иностранных государств, пишет РБК.

"Цель - гарантировать более надежную защиту от экстерриториальных санкций, сделать финансовый сектор ЕС более устойчивым и наладить выполнение санкций должным образом, используя инструменты в финансовом секторе", - сказала прессекретар Еврокомиссии Мина Андреева. По ее словам, "санкции продолжат оставаться одним из главных инструментов внешней политики".

По словам Андреевой, нововведения помогут Евросоюзу привести собственные санкционные механизмы в соответствие со стандартами, действующими во многих европейских странах.

Структуры под руководством Домбровскиса также получили полномочия на борьбу с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег. Ранее они были закреплены за юридическими структурами Еврокомиссии, в частности за Генеральным управлением юстиции.

Избранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала Домбровскиса укрепить европейский суверенитет. "Я хочу, чтобы вы разработали меры, гарантирующие устойчивость Европы перед экстерриториальными санкциями, которые вводят третьи страны. Я хочу, чтобы вы гарантировали, что санкции в ЕС реализованы должным образом, в частности в рамках финансовой системы", - заявила она в послании, обращенном к сотрудникам ведомства Домбровскиса.

Решение о санкциях и в дальнейшем будут принимать на политическом уровне.