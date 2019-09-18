Глава МВД Молдовы попросил ФБР о помощи в расследовании кражи миллиарда

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) США с просьбой о помощи в расследовании кражи миллиарда, "ландроматов" и других преступных схем в финансово-банковской системе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Нэстасе сказал, что он "как вице-премьер и министр внутренних дел в начале своего визита в США встретился с руководством ФБР и вручил письмо с просьбой помочь в задержании и привлечении к ответственности в Молдове всех, кто совершил эти преступления, начиная с Плахотнюка, Шора и всех их соучастников".

"В ФБР меня заверили, что предоставят полную поддержку, чтобы в нашей стране наконец восторжествовала справедливость", - отметил Нэстасе.

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

В причастности к краже миллиарда прежние власти Молдовы обвинили скандального бизнесмена Илана Шора, главу партии "Шор". Шор был признан виновным судом первой инстанции, но он оставался на свободе из-за "задержки" апелляционных слушаний (считалось, что на самом деле – благодаря его сотрудничеству с партией власти).

Илан Шор после смены власти бежал из страны и сейчас находится в Израиле.