Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Делегация Верховной Рады все же поедет на сессию ПАСЕ, но в урезанном составе

Германия, Франция, Италия и Мальта готовят общее миграционное соглашение

В США не утихает резонанс из-за разговора Трампа с иностранным лидером, вероятно Зеленским

Две европейские авиакомпании прекращают полеты в Украину






Мальта проведет независимое публичное расследование убийства журналистки

Суббота, 21 сентября 2019, 09:59

Мальта проведет независимое публичное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, убитой в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат назначил судью в отставке Эмеритуса Майкла Маллию для проведения независимого общественного расследования убийства.

В состав комиссии также войдут бывший декан юридического факультета, конституционный эксперт Ян Рефало и судебно-медицинский эксперт Энтони Абела Медичи.

Правительство заявило, что премьер-министр потребовал, чтобы расследование было завершено в течение девяти месяцев, после чего будет опубликован отчет.

В отчете о состоянии верховенства права на Мальте, опубликованном в июне, Совет Европы призвал правительство провести общественное расследование с целью установить, можно ли было предотвратить смерть журналистки. Установленный трехмесячный срок для начала расследования истекал 26 сентября.

Вскоре после убийства были задержаны трое подозреваемых, позже им выдвинули официальные обвинения, а в июле началось судебное разбирательство. Однако, заказчики убийства до сих пор не установлены.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Мальта
powered by lun.ua