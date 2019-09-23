У Зеленского хотят крупного международного договора о суверенитете Украины

В команде президента Зеленского рассматривают идею подписания масштабного международного договора с участием ведущих мировых держав, чтобы закрепить "на века" суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал помощник президента по международным делам Андрей Ермак.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые, - которая теперь звучит в переговорах, чтобы урегулирование ситуации завершилось подписанием масштабного международного договора, в котором приняли бы участие все крупнейшие игроки - США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на века, наш суверенитет, территориальную целостность", - сказал он.

Ермак сказал, что поскольку Украина уже имеет опыт неработающих документов и гарантий, под которые она совершила серьезные шаги, начиная с момента обретения независимости, то он считает, что как "один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций".

Комментируя возможность присоединения США к Нормандскому формату, Ермак сказал, что президент уже озвучил четкую стратегию, по которой он делает все, чтобы двигаться дальше в рамках Минского и Нормандского форматов.

"Если на каком-то этапе мы поймем, что Нормандский формат не работает, будем искать другие форматы. Безусловно, мы хотели бы рассматривать такую ​​возможность, чтобы как можно больше международных партнеров присоединились к этому процессу", - сказал он.