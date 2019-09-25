Трамп настаивает, что не давил на Зеленского
Президент США Дональд Трамп настаивает, что не оказывал "никакого давления" на украинского президента.
Об этом он заявил, комментируя только что обнародованную стенограмму своего разговора с Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Это было дружеское письмо", - сказал Трамп, имея в виду стенограмму.
"Не было никакого давления, в том виде, как вы это нарисовали, этот звонок превращается в звонок из ада" - заявил он.
Трамп подчеркнул, что инициатива по импичменту - это "охота на ведьм."
"Просто чтобы вы поняли, это самая большая охота на ведьм в американской истории, возможно, даже в мировой истории, но в американской истории точно", - сказал он.
Напомним, в среду Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского от 25 июля.
В ней Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.
На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
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