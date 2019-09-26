Делегацию ЕП в Комитет ассоциации Украина-ЕС возглавил скандальный экс-глава МИД Польши

Депутат Европейского парламента от группы "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR), экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский стал главой делегации в Комитет ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выборы состоялись в четверг в Европейском парламенте в рамках первого заседания делегации ЕП в Комитете ассоциации.

Кроме того, вице-президентами были избраны представитель группы "Зеленых" из Германии Виола вон Крамон-Таубадель и представитель ECR, президент Румынии с 2004 по 2014 годы Траян Бэсеску.

Ващиковский заявил, что целью его деятельности на этой позиции будет "приблизить Украину как можно ближе к Европейскому Союзу, НАТО, чтобы она стала более демократичной, независимой".

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Мы здесь для того, чтобы вам помочь, разделить с вами наш опыт, мы можем вам помочь найти мирное решение конфликта, начатого Россией. Мы надеемся, что скорее раньше, чем позже, Крым и Донбасс вернутся Украине. В этом вопросе вы можете на нас рассчитывать", - заверил он.

Отметим, Ващиковский известен в Украине как пылкий противник признания Киевом воинов УПА борцами за независимость. Он также оправдывал отказ Варшавы помогать жертвам конфликта в Сирии тем, что Польша "приняла более миллиона украинцев". Под председательством Ващиковского МИД Польши составил "черный список" украинских чиновников, которым запрещен въезд в Польшу.

Напомним, Европейская часть Комитета Ассоциации Украина-ЕС в настоящее время ожидает создания соответствующей делегации от парламента Украины, после чего состоится первое совместное заседание, или в Брюсселе, или в Киеве.

В общем делегация состоит из 32 депутатов. В ее состав также вошел бывший президент Европейского парламента (2009- 2012 годы) и бывший премьер-министр Польши периода 1997-2001 годов Ежи Бузек, два бывших премьер-министра: Андриус ​​Кубилюс (ECR, премьер-министр Литвы с 1999 по 2000 и в период с 2008 по 2012 год) и Лешек Миллер (социалист, премьер-министр Польши в период с 2001 по 2004 год).

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Членом делегации также стала представитель ECR Сандра Калниете (которая с 2002 по 2004 занимала должность министра иностранных дел Латвии, а с 2004 по 2009 была европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства и рыболовства), и представитель группы социалистов Клара Добрев из Венгрии, которая является вице-президентом Европейского парламента.

Киев ныне готовится предложить ЕС новые инициативы на Комитете ассоциации в ноябре.