ЕС наконец Сенцов, моряки и другие украинцы вернулись домой

Европейский союз надеется, что Украина и РФ используют сегодняшний обмен как импульс для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Федерики Могерини.

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Это означает, что, наконец, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский союз призывал столько раз, свободны и вернулись в свою страну", - говорится в сообщении.

Могерини отметила, что освобождение украинцев является свидетельством работы и решимости тех, в том числе гражданского общества, активистов и юристов, кто неустанно трудился для достижения этого результата.

"Мы надеемся, что они смогут быстро воссоединиться со своими семьями, и желаем им скорейшего выздоровления после изнурительного заключения. Европейский союз ожидает, что все стороны будут использовать этот импульс", - отмечается в сообщении.