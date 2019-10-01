Венгрию и Румынию попросили представить новых кандидатов в Еврокомиссию

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Венгрию и Румынию представить новые кандидатуры на должности комиссаров после отклонения их кандидатов в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Комитет Европарламента по правовым вопросам отказал в утверждении кандидатур румынки Рованы Плумб и венгра Ласло Трочани на том основании, что их финансовые дела составляют потенциальный конфликт интересов. Плумб должна была стать комиссаром по транспорту, а Трочани должен был отвечать за политику расширения ЕС и отношения с соседями.

Пресс-секретарь Еврокомиссии заявила, что фон дер Ляйен получила письмо от президента парламента Дэвида Сассоли с решением комитета. Сейчас она контактирует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Румынии Виорикой Данчиле относительно новых кандидатов.

"Кандидаты должны подходить и отвечать портфелям. Если что-то не подходит, мы можем просить о новых кандидатурах", - заявила пресс-секретарь.

СМИ ранее сообщили, что Венгрия вместо Трочани предложит кандидатуру постоянного представителя Венгрии в ЕС Оливера Вергели, который является опытным дипломатом.