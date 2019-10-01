Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению россиян

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью поддержал возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Макрона заявил во время выступления на заседании во вторник в Страсбурге.

Макрон отметил, что Комитет министров СЕ принял решение, чтобы Россия осталась, и это позволило "вернуться к нормальному функционированию Совета Европы".

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"Я полностью поддерживаю сделанный выбор, чтобы Россия осталась в СЕ. Я уверен, что русский народ очень близок к европейскому гуманизму", - сказал он, добавив потом, что "Россия является фундаментально европейской".

По словам Макрона, без возвращения РФ Европу ждали бы "негативные, плохие последствия".

"Если бы не было (возвращения) российской делегации, мы бы допустили риски. Тогда граждане России остались без возможности обращаться в ЕСПЧ", - сказал президент Франции.

Он добавил, что поддержал это решение "без наивности", но подчеркнул, что возврат РФ позволит решить немало конфликтных вопросов, в частности в Приднестровье, на Кавказе, в Грузии и в Украине.

"Это не жест снисхождения, это решимость призвать Россию к выполнению ее обязательств. Это стремление нашей организации стать более сильными и эффективными", - добавил президент Франции.

В выступлении он также выразил обеспокоенность в связи с "репрессиями в РФ в отношении свободного населения" во время протестов в Москве.