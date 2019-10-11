Греция призывает НАТО увеличить число кораблей в Эгейском море из-за Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал НАТО увеличить количество военно-морских патрулей в Эгейском море после угрозы Турции открыть двери для 3 миллионов мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я попросил генерального секретаря НАТО и государства-члены усилить свое присутствие в Эгейском море, увеличив количество кораблей. Мы просим, ​​чтобы миссия была расширена на юг Эгейского моря, чтобы мы могли охватить весь спектр морских границ нашей страны", - сказал Мицотакис.

У НАТО есть шесть кораблей на севере Эгейского моря, которые отслеживают движение лодок, и оповещает береговую охрану Греции и Турции, а также пограничные силы ЕС Frontex.

Столтенберг в свою очередь призвал союзников по НАТО "предоставить больше кораблей", но заявил, что мандат патрульных кораблей НАТО заключается в том, чтобы "обмениваться информацией, и это не наш мандат – останавливать лодки мигрантов".

Как известно, турецкая военная операция "Источник мира" против сирийских курдов, которую страна начала в среду, вызвала волну резкой критики западных союзников. ЕС призвал Анкару прекратить наступление.