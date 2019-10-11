Президент Румынии заявил, что выдвинет кандидата в премьеры до 15 октября

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в пятницу, что намерен выдвинуть кандидатуру премьер-министра до 15 октября для формирования переходного правительства, которое, вероятно, до парламентских выборов 2020 года будет возглавлять главная оппозиционная партия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство социал-демократов премьер-министра Виорики Дэнчилэ депутаты отстранили в четверг вотумом недоверия, создав перспективу правительства с ограниченной поддержкой раздробленной оппозиции.

10 ноября Румыния проводит выборы президента, а местные и парламентские выборы назначены на середину и конец 2020 года.

"Я предпочитаю политическое правительство и не буду искать другого решения", - сказал Йоханнис после консультаций с политическими партиями.

Ранее в Румынии было правительство во главе с технократами в течение года накануне парламентских выборов 2016 года.

"Вполне понятно, что мы идем к правительству Национальной либеральной партии (НЛП) или сосредоточенного вокруг НЛП, детали выяснятся в ближайшие дни", - сказал Йоханнис.

Премьер-министр должен получить одобрение парламента, чтобы принять власть, что, как ожидается, произойдет, считает большинство аналитиков.

НЛП, соперница социал-демократов, которая возглавила голосования за недоверие в четверг, поддерживает своего лидера Людовика Орбана на пост премьер-министра.

Его полномочия будут ограничены сильно раздробленной оппозицией. Несколько лидеров партии заявили в пятницу, что, хотя они будут голосовать за новое правительство, их поддержка не будет "пустым чеком".