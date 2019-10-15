Соглашение Асада с курдами укрепляет позиции России – глава МИД Финляндии

Роль России усилится, когда сирийская армия начнет помогать курдам в борьбе против Турции.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Накануне стало известно, что сирийские курды, в прошлом союзники США, договорились с правительством Башара Асада, чтобы тот прислал свои войска на север Сирии с целью остановить наступление Турции.

"Соглашение с курдами укрепляет правление Башара Асада в Сирии. Он может заключить соглашение с курдами, завладеть пограничными территориями и контролировать всю страну. Соответственно, Россия, которая поддерживает Асада, усилит свои позиции в регионе", - отметил Хаависто.

По его словам, предоставленная курдам поддержка полностью изменит ситуацию.

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"Турции сейчас сложнее, поскольку против нее выступили государственные силы. Операция больше не похожа на антитеррористическую, а выглядит как нападение на другую страну", - говорит министр.

Глава МИД также считает, что экономические санкции ЕС в отношении Турции должны дать быстрый результат, поскольку экономика Турции сильно зависит от торговли с Европой и США, а также от туристического бизнеса.

Турция говорит, что ее операция на севере Сирии направлена ​​на нейтрализацию курдского ополчения YPG, которых она считает террористами, угрожающими ее безопасности.

Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.