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Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Четверг, 17 октября 2019, 11:53

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Турцию прекратить военную операцию против курдов на севере Сирии.

Об этом Меркель заявила во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"В последние дни я настоятельно призвала Турцию... прекратить свою военную операцию против курдских военных, и я снова подчеркиваю это", - сказала Меркель.

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"Это гуманитарная драма с огромными геополитическими последствиями, поэтому Германия не будет поставлять оружие Турции в нынешних условиях", - добавила она.

Накануне президент Турции заявил, что наступление на северо-востоке Сирии завершится, если курдские отряды в регионе сложат оружие и выйдут из запланированной "безопасной зоны".

Анкара планирует переселить 3,5 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Турецкие войска начали наступление в северной Сирии после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе войск из региона. После турецкого вторжения США ввели санкции против Анкары и призвали прекратить огонь.

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