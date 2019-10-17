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Спикер Европарламента: надо остановить переговоры о вступлении Турции

Четверг, 17 октября 2019, 18:54

Спикер Европейского парламента Давид Сассоли призвал Евросоюз приостановить переговоры с Анкарой о вступлении Турции в сообщество из-за ее военной операции в Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления перед лидерами ЕС на саммите в Брюсселе в четверг, текст которого обнародован на сайте парламента.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы остановить этот акт агрессии и выдвинуть инициативу, которая была бы проработана в рамках НАТО и представлена Совету Безопасности ООН", - сказал Сассоли.

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"На этом фоне Европарламент повторяет свой призыв к прекращению переговоров о вступлении с Турцией", - добавил он.

Сассоли добавил, что Европарламент решительно отвергает любую попытку турецких властей установить связь между ее военными действиями на северо-востоке Сирии и судьбой сирийских беженцев на турецкой территории.

Переговоры о присоединении Турции к ЕС зашли в тупик вскоре после того, как они официально стартовали в 2005 году.

Призывы прекратить или заморозить переговоры усилились с 2016 года, когда Эрдоган начал преследовать своих политических оппонентов после попытки переворота.

Европарламент уже несколько раз принимал резолюцию с требованием приостановить переговоры.

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Турция Европарламент Сирия
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