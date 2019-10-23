Более 10% болгар признали, что проголосовали бы за деньги

В целом 11% болгар признали, что проголосовали бы за определенного кандидата в обмен на наличные или в случае личной угрозы. Это более 600 тыс. человек из примерно 5,5 млн избирателей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса болгарского офиса Gallup International, проведенного накануне местных выборов в стране.

Примерно 81% болгар сказали, что не будут торговать своими гражданскими правами, а 8% - не определились.

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Чаще всего торгуют своими политическими правами бедные болгары и ромское меньшинство. Около 40% из них готовы голосовать за деньги. По неофициальной информации, бедные болгары и цыгане готовы голосовать против определенных кандидатов за суммы от 75 до 100 евро.