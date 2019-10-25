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Турция и Россия близки к соглашению о покупке истребителей Су-35 – СМИ

Пятница, 25 октября 2019, 17:39

Турция близка к заключению соглашения с Россией о покупке истребителей Су-35, а также о совместном производстве некоторых компонентов российских самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.

По данным издания, турецкие и российские официальные лица обсуждают детали продажи всего 36 истребителей Су-35. Также обсуждается возможное участие Турции в производстве некоторых компонентов истребителей, включая высокоточное оружие и боеприпасы.

Два месяца назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил международный авиасалон в Подмосковье, где ему продемонстрировали новейшее поколение российских самолетов-невидимок, истребитель Су-57, истребители Су-35, военный вертолет Ка-52 и транспортный вертолет Ми-38.

Вскоре после визита Эрдогана глава российского государственного производителя "РОСТЭК" Сергей Чемезов заявил, что они готовы продавать российские военные самолеты, если Анкара "выразит желание".

Как известно, у Турции начались разногласия с США и другими союзниками по НАТО из-за покупки российских ракетных систем С-400. США устранили Турцию от программы своих новейших истребителей F-35.

В НАТО говорят, что С-400 будет несовместим с системами Альянса. Турция в свою очередь заявляет, что С-400 не будет интегрирована в систему НАТО и не будет представлять угрозы для Альянса, и отказалась отказаться от сделки.

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