Парламент Нидерландов хочет расследовать "роль Украины" в катастрофе MH17, правительство - против

В Палате представителей парламента Нидерландов потребовали расследовать "роль Украины" в трагедии рейса MH17, который был сбит в июле 2014 года над Донецкой областью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В нижней палате парламента во вторник вечером прошли дебаты относительно предложения партий Христианско-демократический призыв (CDA) и социалистов (SP) провести расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.

Читайте также Дело MH17: Нидерланды признали Цемаха подозреваемым

"Все присутствовавшие на дебатах по этому вопросу стороны поддержали предложение Христианско-демократического призыва и Социалистической партии", - отмечает телеканал.

Депутат из CDA Крис ван Дам во время дебатов заявил, что "время уходит, воспоминания исчезают, данные теряются". Он заявил, что это также важно для родственников погибших, которые должны знать "можно ли было это предотвратить".

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что у правительства нет причин для такого расследования. "Мы не видим никаких причин для этого на законных основаниях", - сказал он.

Читайте также Нидерландские следователи заявили, что теперь допрос свидетеля по делу MH17 выглядит усложненным

По словам Блока, такое расследование не простая задача, потому что также необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он, добавив, что не возражает против того, чтобы изучить возможность такого расследования.

Блок также заявил депутатам, что он не контактировал с российским коллегой Сергеем Лавровым с момента обмена пленными между Украиной и РФ. Он также сказал, что не обсуждал с Москвой Владимира Цемаха, который является одним из ключевых свидетелей по делу MH17, и который был выдан России.

Блок заявил, что ждет "подходящего момента для такого разговора, а пока консультируется с прокуратурой и международной следственной командой JIT".

Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России, но успели допросить, пока он находился в Киеве.

Отметим, что призывы о расследовании роли Украины уже звучали в парламенте Нидерландов в 2018 году. Тогда партии CDA и SP, находившиеся в оппозиции, выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину. Сейчас CDA входит в правящую коалицию з партией премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже выносил решение, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут в Куала-Лумпур.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.

Читайте также: "Цена обмена. Как Зеленский разрушает коалицию в поддержку Украины".