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Глава МИД Нидерландов в четверг посетит Украину

Среда, 9 октября 2019, 17:04

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 10 октября осуществит визит в Украину.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что в ходе визита Блок встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

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"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждаться вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.

После министры проведут пресс-конференцию для СМИ.

Напомним, накануне парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. В частности, депутаты поддержали предложение дополнительного расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий 2014 года.

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В 2015 году нидерландский совет безопасности заявил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, аргументируя это тем, что тогда рейс MH17 должен выбрать другой маршрут в Куала-Лумпура и самолет не сбили бы.

Как отметил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время посол указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.

Призывы о расследовании роли Украины уже звучали в парламенте Нидерландов в 2018 году.

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