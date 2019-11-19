SkyUp возобновит полеты из Харькова в Париж

Авиакомпания SkyUp 3 апреля 2020 года возобновит полеты из Харькова в Париж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на avianews.com.

В систему бронирования внесены рейсы авиакомпании с апреля по октябрь с частотой два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

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Они будут выполняться в аэропорт Бове в 70 км от французской столицы, который используется лоукостерами Wizz Air и Ryanair.

Минимальная цена авиабилетов с учетом перевозки только ручной клади начинается от 2200 грн в одну сторону (80 евро) и от 4400 грн в обе стороны (160 евро).

Летом SkyUp объявил, что в сентябре приостановит выполнение регулярных рейсов Харьков-Париж "в связи с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации".