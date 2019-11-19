Глава МИД Германии: Бундестаг проголосовал по "Северному потоку-2" именно так, как и обещал

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Бундестаг принял решение по газопроводу "Северный поток-2" именно так, как и обещал.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Маас отметил, что хочет развеять определенные спекуляции вокруг "газовой" темы, возникавшие в последнее время.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последние дни. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это и обещали", - сказал министр.

Он отметил, что Германия выступает за то, что транзит российского газа через территорию Украины должно продолжаться и после 2019 года.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит стоит продолжать и после 2019 года", - сказал Маас.

На прошлой неделе Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство, касающееся газопровода "Северный поток-2". Изначально документ содержал поправки, которые позволяли вывести из-под действия европейских правил часть газопровода и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

В украинском правительстве заявили, что из принятого законодательства убрали проблемные нормы.