НАТО вооружился новейшим разведывательным беспилотником

Первый из пяти новейших беспилотников RQ-4D программы Наземного наблюдения НАТО (AGS) 21 ноября приземлился на базе Сигонелла на Сицилии (Италия).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Я приветствую прибытие первого летательного аппарата Наземного наблюдения НАТО на Сигонелле. Это свидетельствует о том, что союзники по НАТО стремятся модернизировать Альянс и инвестировать для достижения ключевых передовых возможностей в пользу нашей общей безопасности", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

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Дрон вылетел 20 ноября с авиабазы Палмдейл в Калифорнии (США) и приземлился через 22 часа на Сицилии.

AGS разрабатывается со значительным взносом 15 союзников - Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Словении и США.

Дроны будут коллективно принадлежать всем союзникам НАТО. Все союзники будут иметь доступ к данным, полученным AGS.

Новые беспилотники созданы на базе американской модели дрона Block 40 Global Hawk, однако модифицированы в соответствии с требованиями Североатлантического альянса.

Все пять RQ-4D сейчас проходят различные этапы тестирования. После того как каждый из летательных аппаратов прибудет на главную оперативную базу в Сигонелле, начнется этап верификации, чтобы обеспечить полное соответствие системе. Вся система AGS будет передана силам НАТО после завершения всех испытаний и проверки работоспособности.

Начальные эксплуатационные возможности ожидаются в первой половине 2020 года.