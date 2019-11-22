Греция закроет двери для мигрантов, не имеющих права на убежище – премьер

Греция увеличит количество пограничников, чтобы "закрыть двери" для мигрантов, которые не имеют права на убежище.

Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Мицотакис заявил парламенту, что он одобрил набор еще 400 пограничников на сухопутной границе Греции с Турцией и еще 800 для островов. Он также сказал, что Греция модернизирует свои морские патрульные операции.

"В Греции рады только тем, кого мы выбираем. Нежелательные лица будут возвращены. Мы навсегда закроем двери для торговцев людьми, и для тех, кто хочет приехать, не имея права на убежище", - сказал Мицотакис.

Греция была главными воротами в Европейский Союз для более чем миллиона мигрантов, спасавшихся от сирийского конфликта в 2015-16 годах.

В миграционных лагерях на греческих островах сейчас находятся около 37 тысяч мигрантов, что значительно больше их вместимости.

На этой неделе Греция объявила о планах закрыть три крупнейших миграционных лагеря и заменить их объектами предварительного заключения на материке. Правительство хочет перевезти до 20 тысяч человек на материк до конца года.