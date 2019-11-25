Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В румынском порту перевернулся корабль, перевозивший 14 тысяч овец

Во Франции в результате наводнений погибли четыре человека

На президентских выборах в Румынии побеждает действующий глава государства - экзит-пол

Численность британской армии хотят значительно сократить – СМИ






Во Франции в результате наводнений погибли четыре человека

Понедельник, 25 ноября 2019, 07:38

Во Франции в результате наводнения на юго-востоке страны в течение выходных погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Двое погибших были найдены в муниципалитете Таннерон в субботу, а в воскресенье спасатели нашли автомобиль, который накрыло оползнем, в нем обнаружили тела двух пожилых людей из города Грасс.

Автомобиль снесло с дороги, и он лежит на глубине 800 метров в овраге. Из-за сложных погодных условий спасатели будут доставать его только в понедельник.

Два человека также считаются пропавшими без вести. В различных центрах размещения, открытых коммунами, нашли приют 1700 человек.

За последние двое суток в отдельных районах департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двухмесячная норма осадков. Это стало причиной выхода рек из берегов и затоплений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция стихийные бедствия
powered by lun.ua