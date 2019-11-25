Крупнейшую коллекцию драгоценностей Европы ограбили на миллиард евро

В немецком Дрездене полиция расследует масштабное ограбление всемирно известной коллекции драгоценностей "Зеленый свод" (Grüne Gewölbe), которое произошло утром 25 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Издание называет ограбление крупнейшей кражей произведений искусства в послевоенной истории. По его информации, стоимость похищенных драгоценностей оценивается в миллиард евро. Официально полиция не называет размер ущерба.

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По информации журналистов, около 5 часов утра преступники отключили здание от электроснабжения и попали внутрь через окно. Они сняли решетку с окна, а после ограбления вернули ее на место.

Группа грабителей похитила драгоценности, бриллианты и драгоценные камни, имеющие историческую ценность. Громоздкие предметы, такие как вазы или картины, решили не брать.

Позже полиция подтвердила, что в "Зеленый свод" проникли грабители. "На месте преступления находится наша группа, преступники скрылись", - отметил представитель полиции Томас Хайтнер.

Несмотря на отключение электричества, грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения, утверждает издание.

"Зелёный свод", как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. Бывшая княжеская казна Веттинов хранит ценности периодов от Ренессанса до классицизма.

Здесь выставлены золото и драгоценные камни, фарфор, произведения искусства из янтаря и слоновой кости, а также вишневая косточка с вырезанными 185 лицами.