Санкции США могут сорвать запуск "Северного потока-2" – Зеркаль

В случае введения Соединенными Штатами санкций против проекта "Северный поток-2" запуск газопровода может быть сорван.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - сказала дипломат.

По ее словам, для Украины это является дополнительным инструментом в переговорах.

На днях сенатор-республиканец Тед Круз выразил аналогичное убеждение, что американские санкции могут более года задержать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" или даже вообще остановить его строительство.

Напомним, Конгресс США планирует включить санкции против компаний, которые участвуют в построении "Северного потока-2", в оборонный бюджет на следующий год.