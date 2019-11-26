Киев хочет собрать омбудсменов ЕС, ООН и СЕ для оценки ситуации в Крыму и на Донбассе

С целью оценки ситуации в Крыму и на Донбассе Киев предлагает собрать трех омбудсменов по защите прав человека из Совета Европы, Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий во вторник в Европейском парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В нашей миссии (миссии Украины при ЕС) есть предложение провести встречу трех омбудсменов по правам человека - из Европейской комиссии, ООН и Совета Европы - пусть они обсудят вместе с нами и посмотрят, какие инструменты можно использовать, даже не побывав в Крыму, на Донбассе. Они должны подготовить доклад. Они должны знать, сколько людей уже находится в тюрьме и т.д.", - сказал Точицкий.

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Он обратил внимание, что последний раз комиссаром по защите прав человека Совета Европы, который посещал Крым, был Нильс Мужниекс, занимавший эту должность с 2012 до 2018 года. Сейчас эту должность занимает Дуня Миятович.

"Комиссар по правам человека не нуждается ни в коем разрешении от государства-члена, чтобы поехать и посмотреть на ситуацию. Единственным комиссаром, который это сделал в 2014 году, был Мужниекс. Сейчас у нас новый комиссар, который может, не спрашивая разрешения, просто задекларировать намерение посетить Крым через территорию Украины и Донбасс, и выполнить возложенный на нее мандат", - добавил Точицкий.