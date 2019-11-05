В Греции спасли туристку, которая два дня плавала в Эгейском море

В Греции спасли 47-летнюю женщину, которая почти два дня плавала на надувной резиновой лодке в Эгейском море, заявили представители береговой охраны во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Женщина, отдыхая на яхте у греческого острова Фолегандрос, села на надувную лодку около полудня 1 ноября, чтобы пополнить запасы. Через день греческие власти предупредили, что она пропала без вести.

Ее нашли на лодке в воскресенье утром, примерно в 40 морских милях к юго-западу от Фолегандрос, недалеко от острова Крит. В поисковой операции было задействовано семь судов береговой охраны, три частных катера, самолет и вертолет.

reuters

"Меня сдуло, сдуло в моей лодке", - сказала женщина в порту Ираклион на Крите, где ее осмотрели медики.

Находясь в море, она ела конфеты. Местные СМИ сообщали, что она - опытный моряк из Новой Зеландии.