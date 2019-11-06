Правительство Румынии выдвинуло двух кандидатов в Еврокомиссию

Правительство Румынии в среду выдвинуло двух кандидатов на пост своего комиссара в новой Еврокомиссии. Ими стали европейские депутаты Адина Валеан и Зигфрид Мурешан, заявил премьер-министр Людовик Орбан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"После консультаций с президентом Румынии мы решили выдвинуть двух кандидатов", - сказал Орбан журналистам.

Мурешан является депутатом Европейского парламента с 2014 года от Европейской народной партии. Он был представителем ЕНП и заместителем председателя группы в парламенте.

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Валеан - евродепутатка с 2006 года. В этом году ее, члена ЕНП, избрали председателем комитета Европейского парламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики.

Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбации в Румынии Бухарест затягивал с выдвижением своего еврокомиссара.

4 ноября парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, что наконец позволило "разморозить" заторможенный процесс назначения новой Еврокомиссии.