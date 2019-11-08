Россия разместила вертолеты на сирийско-турецкой границе

Российские военные приняли решение ежедневно использовать вертолеты армейской авиации для патрулирования границы на севере Сирии.

Об этом сообщил журналистам летчик Воздушно-космических сил России Дмитрий Иванов, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Вылеты будут происходить ежедневно по всем направлениям патрулирования", - сказал он.

По словам Иванова, вертолеты будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

"Приступили к выполнению специальных задач по воздушному патрулированию северных провинций Сирийской Арабской Республики. Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям. Полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров", - сказал Иванов.

Патрулирование на севере Сирии проводится в рамках Меморандума, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

1 и 5 ноября российская военная полиция и пограничная служба Турции провели совместное патрулирование на севере Сирии.

Как сообщалось, местные жители забросали камнями турецко-российский патруль в Сирии.