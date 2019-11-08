Земан объяснил, как прокремлевские крымские татары оказались в Пражском граде

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не приглашал прокремлевских крымских татар на официальный прием по случаю 101-го юбилея возникновения самостоятельной Чехословакии, который состоялся в Пражском Граде 28 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Lidové noviny.

Земан заявил в четверг на телевидении, что приглашения были адресованы представителям русинов, а те привели с собой вместо членов семьи крымских татар, которые стали утверждать, что президент пригласил их, сказал Земан.

Ранее издание Denik N написало, что Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации "Къырым бирлигы", лояльной Кремлю, и, по их словам, признал Крым частью России.

Представительница "Къырым бирлигы" Тамила Ниметуллаева на приеме сфотографировалась с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Представитель Земана заверил, что президент считает аннексию Крыма незаконной.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов.

Напомним, президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".